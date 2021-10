Último depoimento da CPI mira pressão do governo por ‘tratamento precoce’

Atualizado em 18 out 2021, 22h13 - Publicado em 19 out 2021, 06h01

Na véspera da apresentação do relatório final de Renan Calheiros, a CPI da Pandemia terá na manhã desta terça-feira o seu último depoimento, para tratar da possível pressão do governo Bolsonaro em defesa do chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19.

O tema da oitiva será o adiamento da análise do relatório intitulado “Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente com Covid-19” pelo plenário da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec.

Citada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em seus depoimentos à CPI para fugir de perguntas sobre o tratamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, a comissão deveria votar o relatório no último dia 7, mas o documento foi retirado de pauta a pedido do ministério.

O depoente desta terça, Elton Chaves, se manifestou contra o adiamento. Ele é o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) na Conitec.

“Sendo assim, é de extrema importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito entender o contexto desse pedido de adiamento e ouvir demais esclarecimentos”, justificou o senador Randolfe Rodrigues no seu requerimento para convocar Elton.

O depoimento final vai ocorrer em meio à disputa interna na cúpula da CPI por conta do vazamento de trechos do relatório de Calheiros antes de os outros senadores terem acesso ao documento.