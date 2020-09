Uebel deixou o governo, mas levou o jetom dos conselhos

Paulo Uebel, o ex-secretário de Gestão e Governo Digital que deixou a pasta de Paulo Guedes no episódio da debandada, entrou na mira de gente importante do governo.

É que Uebel será estrela de uma live do Lide –fortemente associado a João Doria — para falar de “desafios da desburocratização e da reforma administrativa para a retomada”.

O que deixou a turma do governo de Jair Bolsonaro injuriada é o currículo apresentado por Uebel no anúncio da tal live: “Administrador, advogado e membro dos conselhos fiscais do Banco do Brasil, Banco Votorantim e Brasilprev”.

A grana sempre bem-vinda dos conselhos estatais está com os dias contados.