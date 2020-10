Twitter tem cinco dias para apagar posts ofensivos a Caetano Veloso

Atualizado em 22 out 2020, 20h26 - Publicado em 23 out 2020, 08h31

A 30ª Vara Cível do Rio determinou ao Twitter que comprove, no prazo máximo de cinco dias (contados de sua intimação pelo Diário Oficial), a exclusão de 38 links com ofensas a Caetano Veloso e sua mulher, Paula Lavigne.

As agressões são motivadas por divergências políticas. As publicações deveriam ter sido retiradas do ar desde janeiro do ano passado, quando a liminar foi deferida. Caso não haja o cumprimento da nova ordem, a multa diária de 2 mil reais será aumentada.

Na decisão, a juíza Virgínia Lúcia Lima Silva entendeu ser evidente nas postagens indicadas pelo casal o “tom agressivo, deliberado e de violência moral gratuita” e, por isso, considerou não haver dúvidas sobre a natureza “extremamente ofensiva e danosa das publicações”.