Turma de Roberto Jefferson pede ministério a Bolsonaro; Planalto avalia

Um pedido especial da turma de Roberto Jefferson no PTB é avaliado com carinho no Planalto: a recriação dos Ministérios do Trabalho e da Previdência.

Quem acompanhou o que se passava nessas pastas nos governos do PT e de Michel Temer pode ter uma ideia do que virá pela frente, se Bob Jefferson conseguir mesmo voltar a mandar na Esplanada.