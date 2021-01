Turismo revela os destinos mais procurados pelos brasileiros no verão

Dados do Ministério do Turismo mostram que a temporada de verão 2020-2021 tem no Nordeste seis dos 10 destinos mais procurados pelos viajantes. A informação é da Pesquisa de Sondagem Empresarial da pasta feita com agências e organizações de viagens com base em clientes que procuraram por pacotes.

O Turismo realiza também sondagens junto a meios de hospedagem. A capital do Rio Grande do Norte, Natal, desponta como destino mais procurado por pessoas que desejam viajar. É seguida por Foz do Iguaçu, no Paraná, e Fortaleza, no Ceará.

Completam a lista, ainda, as cidades do Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Gramado (RS), Ipojuca (PE), São Paulo (SP), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA). O resultado confirma outro achado do estudo, de que 46,4% dos viajantes em potencial procuraram informações sobre destinos de Sol e Praia. O número é bem superior ao segundo lugar das buscas, que são destinos culturais e de patrimônio histórico (13,8%). A procura por opções de turismo de natureza e ecoturismo foi registrada por 9,9% dos clientes.