Turismo já libera recursos para festas juninas de 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério do Turismo liberou 800.00 reais para a Secretaria de Cultura do governo de Ibaneis Rocha, no Distrito Federal, realizar o “Circuito de Quadrilhas Juninas”.

As atividades serão gratuitas, sem cobrança de ingressos. Shows de quadrilhas juninas em Brasília costumam lotar arquibancadas. Ainda está distante no calendário, mas não custa perguntar: será que a pandemia vai permitir tamanha festa?