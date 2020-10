Turismo interno garante volta triunfal do Copacabana Palace

Atualizado em 9 out 2020, 10h44 - Publicado em 9 out 2020, 10h35

De volta ao jogo graças ao turismo interno, o Copacabana Palace — que tem registrado 100% de ocupação nos finais de semana — decidiu trocar as bandeiras internacionais que enfeitam sua fachada pelos pavilhões dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

É a primeira vez que a mudança — marcada já para este sábado — ocorre nos 97 anos de existência do hotel, que reabriu em agosto.

“Somos o único hotel a ter 27 mastros, então, nosso objetivo é de prestigiar as 26 unidades federativas e a capital do Brasil hasteando suas bandeiras. Para isso, convidamos alguns hóspedes de diferentes estados que estarão hospedados conosco no sábado, dia 10, para participarem desse momento tão significativo”, afirma a diretora-geral do Copa, Andréa Natal.