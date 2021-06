Turismo ganha fôlego em férias de julho e Gramado é destino mais procurado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de amargar um 2020 de vacas magras, o turismo no país já ensaia a volta a um cenário próximo ao período pré-pandemia.

Levantamento da Decolar, plataforma de viagens, mostra que as férias de julho deram fôlego ao setor.

O destino mais procurado para o período é Gramado, na serra gaúcha, com alta de 28% em relação ao mesmo período de 2019.

Em segundo e terceiro, estão o Rio de Janeiro e Maceió. As capitais, embora figurem no ranking, com aumento de 18% e 84% na procura em relação a 2020, respectivamente, não tiveram um desempenho favorável em relação a 2019.

Ambas tiveram retração de -56% e -41%, respectivamente.

Já Maragogi, em Alagoas, aparece com crescimento significativo na procura: aumento de 92% em relação a 2019.

“A recuperação do setor deverá ser feita de forma responsável e gradual e não será necessariamente em linha reta, podendo haver altos e baixos, dependendo da situação de saúde dos destinos e do processo de vacinação”, diz Alexandre Moshe, diretor-geral da Decolar.

O levantamento foi realizado com base nas emissões de janeiro a 12 de junho para check-in em julho, de acordo com as informações dos canais de vendas da Decolar (site e aplicativo).