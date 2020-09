TSE registra as primeiras baixas nas eleições municipais

O prazo para o registro de candidaturas ao pleito municipal deste ano terminou no sábado e ontem mesmo já era possível conferir no TSE as primeiras movimentações no jogo eleitoral.

A candidatura de Edgar Xavier (PSDB) ao posto de prefeito de Santana de Cataguases, em Minas Gerais, foi indeferida. Ele está inapto a disputar as eleições por conta da Lei da Ficha Limpa.

Uma candidata a vereadora no município de Cuité, na Paraíba, faleceu. A agricultora Neusa Maria Gomes de Melo, a “Neusa do Pequeno”, disputaria as eleições pelo Cidadania.

Do total de 544.288 candidaturas divulgadas pelo TSE ontem e compiladas pela plataforma Confirma, já havia 65 renúncias.

