TSE notifica corregedor da Câmara sobre cassação de deputado do Acre

Atualizado em 20 out 2020, 22h25 - Publicado em 21 out 2020, 07h26

A Justiça Eleitoral notificou a Corregedoria da Câmara sobre a decisão do TSE que cassou o mandato do deputado Manuel Marcos Carvalho de Mesquita (Republicanos), em setembro, por múltiplos crimes eleitorais no pleito de 2018.

A partir de agora, o corregedor, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), adotará os procedimentos regimentais para encaminhar o caso ao presidente da Casa, Rodrigo Maia.

“Faremos o mesmo rito do processo de quebra do decoro: notificar, aguardar a defesa do requerido e Instruir o processo para a Mesa Diretora”, diz Bengtson.