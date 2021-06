TSE manda relatório sobre urnas eletrônicas a deputados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relatório do TSE encaminhado ao deputado Filipe Barros (PSL-PR) na Câmara mostra que a Justiça Eleitoral prevê utilizar 577.125 urnas eletrônicas nas eleições presidenciais de 2022.

Nesse universo, segundo o tribunal, quase a metade das máquinas (278.842) não teria condições de serem conectadas a uma impressora para imprimir o voto, como deseja o bolsonarismo.

“A partir do projeto de urnas eletrônicas modelo UE2020, foi padronizado o acoplamento mecânico, lógico e elétrico para uso eventual de uma impressora de votos”, diz o TSE ao deputado do PSL, que integra a comissão do voto impresso na Câmara.

“O parque de urnas planejado para as Eleições 2022 é de 577.125 urnas eletrônicas, sendo 117.817 urnas modelo 2010 (UE2010), 34.998 urnas modelo 2011 (UE2011), 30.142 urnas modelo 2013 (UE2013), 95.885 urnas modelo 2015, 224.999 urnas modelo 2020 (em fase de qualificação e teste) e 73.284 urnas modelo 2022 (UE2022), ainda em processo licitatório”, segue o tribunal.