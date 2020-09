TSE já descarta ampliar horário das eleições até 20h — entenda

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso desistiu de esticar o horário de votação das eleições de novembro até 20h. O ministro encomendou estudos estatísticos a uma equipe de estudiosos das principais instituições acadêmicas do país para ver se vale ampliar em uma hora o pleito. Se não for vantajoso, fica tudo como está.

A ideia de ampliar o horário de votação tem o objetivo de evitar filas, devido à necessidade de distanciamento social durante a pandemia de Covid-19. A ampliação da votação até 20h foi descartada pois poderia colocar em risco eleitores de áreas distantes do país, principalmente na região amazônica, onde os deslocamentos são feitos em grandes distâncias e de barco.

Uma das propostas que estavam na mesa era a de que a votação fosse realizada de 8h às 20h do domingo, 15 de novembro, passando a ter 12 horas de duração, ou mesmo das 8h às 18h, desde que atenda a todos os protocolos sanitários com o máximo de segurança.

ASSINE VEJA Clique e Assine

A consultoria sobre o horário está sendo realizada por técnicos do TSE em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que está auxiliando nos cálculos, considerando o número de eleitores e a possível divisão do horário de votação por faixa etária.

Continua após a publicidade

“A expectativa é a de que possamos espaçar ao máximo o fluxo de eleitores, evitando filas e aglomerações”, disse o ministro.