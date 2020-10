TSE esclarece instabilidades registradas no site da Justiça Eleitoral

Atualizado em 9 out 2020, 12h38 - Publicado em 9 out 2020, 12h36

Na noite da última quarta, para melhorar acessibilidade nas suas plataformas digitais, o TSE migrou o ambiente do seu website para um novo protocolo com criptografia. Essa operação derrubou algumas páginas do portal da Justiça Eleitoral.

Segundo o TSE, era necessário “igualar o ambiente com o website da Justiça Eleitoral, que já havia migrado do ambiente http para o https como condição estabelecida no acordo com as operadoras de telefonia para concessão do zero rating na página (não cobrança do pacote de dados)”.

Com a migração de novo protocolo, alguns arquivos e aplicações do site do TSE, publicados em http, ficaram fora do ar, mas muitos já foram alterados para o novo ambiente. O processo segue em curso pelos próximos dias e deve ser concluído no domingo.

Para assegurar serviços essenciais, algumas aplicações, como as Estatísticas Eleitorais, estão sendo disponibilizadas para abertura em ambiente externo. “Basta clicar para ser redirecionado. A medida visa garantir a distribuição de informações relevantes”, diz o TSE.

Enquanto isso, as equipes da Assessoria de Comunicação e da Secretaria de Tecnologia da Informação seguem trabalhando para realizar correções pontuais de arquivos e aplicações feitas em http e que precisam ser atualizados.