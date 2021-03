Tribunal suspende prazos de processos e expediente na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com boa parte do pessoal em teletrabalho por causa da pandemia, o TRF-2 causou indignação em advogados do Rio ao suspender o expediente — e todos os prazos! — da Corte entre esta sexta e o domingo, 4 de abril.

“Todo mundo no tribunal já está em home office. O decreto estadual diz que não é feriado para quem está trabalhando remotamente. Depois as pessoas se perguntam o porquê de os processos não andarem na Justiça”, diz um famoso jurista do Rio.