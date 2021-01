Tribunal ouve últimas testemunhas em impeachment de Witzel

O Tribunal Especial Misto que analisa o impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), ouve nesta quarta-feira as duas últimas testemunhas arroladas no processo.

Prestam depoimento o empresário Edson da Silva Torres, que fez uma confissão ao Ministério Público Federal — considerado desaparecido até a última quinta-feira, e Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, presidente estadual do partido do governador no Piauí.

O presidente do TJRJ, Claudio de Mello Tavares, e o colegiado formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais também julgarão, na mesma sessão, os recursos apresentados pela defesa de Witzel.