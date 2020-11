Tribunal despeja Witzel e família do Palácio Laranjeiras

O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, terá que deixar o Palácio Laranjeiras, residência oficial dos governadores do estado. Apesar de estar afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça desde agosto, o ex-juiz pode continuar morando no local.

Mas por decisão do Tribunal formado por desembargadores e deputados que julga o seu impeachment — o chamado Tribunal Misto — Witzel e a família terão que deixar o palácio. Agora, é provável que ele volte para a sua casa, no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio.

Além de tirá-lo do palácio, o tribunal também decidiu pela continuidade do processo de impeachment e pela redução do salário que o governador continua recebendo.