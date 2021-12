Tribunal desbloqueia bens de Lobão e Jucá retidos pela Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira turma do TRF-2 decidiu há pouco pelo desbloqueio de bens dos ex-senadores Romero Jucá e Edison Lobão retidos em ações que correm na 7ª Vara Federal Criminal do Rio, comandada pelo juiz Marcelo Bretas e que concentra os casos originados na operação Lava-Jato no estado.

Os magistrados votaram a favor de mandado de segurança impetrado pelo advogado Fábio Medina Osório, que representa os políticos do MDB na ação. Segundo o entendimento dos desembargadores, a força tarefa utilizou apenas as informações prestadas por delatores para basear suas acusações e que isso por si só não seria suficiente para seguir com o processo adiante.

O processo que teve mandado de segurança concedido diz respeito a suspeitas de desvios nos contratos de construção da usina nuclear de Angra 3.