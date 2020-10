TRF-4 nega indulto a chefe do departamento de propinas da Odebrecht

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

19 out 2020, 18h05

Em julgamento recente, o TRF-4 rejeitou o recurso do ex-executivo Hilberto Mascarenhas, um dos cabeças do departamento de propinas da Odebrecht, que pleiteava o indulto. Mascarenhas foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro na Operação Lava-Jato.

No recurso, a defesa de Mascarenhas questionava o acórdão proferido pela 8ª Turma do TRF-4 que, em junho deste ano, já havia negado a concessão do indulto ao analisar um agravo de execução penal.