TRF-3 tranca ação e deixa Lula a dois casos de se livrar da Justiça

Liderando a corrida eleitoral para o Planalto, o ex-presidente Lula deu mais um importante passo nesta segunda para livrar-se das ameaças judiciais que rondam sua possível candidatura.

Por unanimidade, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu nesta segunda conceder habeas corpus ao petista para trancar a ação penal que corria contra Lula.

O petista era investigado por supostamente intermediar negócios de empresas brasileiras com o regime do ditador de Guiné Equatorial, Theodore Nguema Obiang.

Com a decisão desta segunda, a defesa do petista, tocada pelo advogado Cristiano Zanin Martins, tem apenas mais dois casos para encerrar a longa lista de pendências judiciais abertas contra o petista: os casos dos caças da FAB e de verbas do BNDES para Odebrecht, que tramitam em Brasília.