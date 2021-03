Três a cada quatro brasileiros acham que país está na direção errada

Nova rodada da pesquisa What Worries the World, realizada pela Ipsos em 27 países mostra que, no Brasil, 74% dos respondentes acreditam que o país está indo no rumo errado, contra 26% no rumo certo. Considerando a média global, 64% dos respondentes no mundo todo estão insatisfeitos com o rumo de suas nações.

Pelo 11º mês consecutivo, a crise do novo coronavírus foi citada como o tema mais preocupante em escala global. Considerando apenas as respostas do Brasil, 45% se declararam preocupados com a pandemia de Covid-19, 34% com o desemprego, 33% com a pobreza e desigualdade social, 32% com a corrupção política e financeira e 27% com crime e violência.

A pesquisa on-line foi realizada com 19.520 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos de 27 países, entre os dias 22 de janeiro e 05 de fevereiro de 2021. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.