Trapalhada na CPI ofusca início da ‘gestão Ramos’ na Casa Civil

Agora que a lista com as acusações contra o governo Bolsonaro pela atuação contra a Covid-19 vazou e a trapalhada foi instalada, ninguém no Planalto assume a paternidade do material. Fala-se, segundo uma fonte da Presidência, que o texto foi feito a várias mãos num gabinete de suporte ao ministro Luiz Eduardo Ramos.

Ou seja, se tiver que culpar alguém, Jair Bolsonaro acabará cobrando diretamente do ministro, há 20 dias no cargo de chefe da Casa Civil.