Transações com PIX ultrapassaram em cinco vezes as TEDs, diz relatório

Levantamento feito por uma consultoria de monitoramento de riscos digitais mostra o impacto do PIX na vida bancária do brasileiro — o que inclui, também, golpes e fraudes.

O relatório desenvolvido pela Axur, que apresenta os dados dos três primeiros meses de uso do PIX, mostra que em 16 de fevereiro de 2020, quando marcou três meses de uso, as transações com PIX ultrapassaram em 5 vezes as TEDs em 2021. Foram 292,9 milhões de transações com PIX contra 53,2 milhões realizadas via TED.

Das 388,5 milhões de chaves criadas, 34,3% foram registradas com o CPF do usuário, enquanto 26,09% foram criadas aleatoriamente. A pesquisa mostra ainda que a palavra “pix” foi utilizada 220.702 vezes em mensagens em grupos criminosos no WhatsApp, Telegram e Discord e registra 669 casos de páginas de phishing envolvendo o termo “pix”.