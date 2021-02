Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Abandonado pelos “amigos” da política, Wilson Witzel encontrou um ombro amigo, quem diria, num aliado de Jair Bolsonaro: o bispo Edir Macedo.

Desde 2020 o governador afastado do Rio mergulhou na fé e tem estreitado laços com diversas lideranças evangélicas que ficaram sensibilizadas com sua conversão.