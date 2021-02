Topper e Rainha apostam em modelo de franquias

Marcas esportivas com muita história e grande valor afetivo junto aos consumidores brasileiros, a Topper e a Rainha vêm passando por um processo de rejuvenescimento nos últimos anos, com o lançamento de novas linhas de produtos, como bolas, chuteiras e chinelos.

Controladas pela BR Sport – do empresário Carlos Wizard Martins –, as marcas iniciaram no ano passado um projeto de abertura de lojas próprias no interior de São Paulo: já são dois quiosques em shoppings e uma loja de rua. Agora, a empresa projeta uma nova fase, com a abertura de lojas franqueadas das marcas a partir do segundo trimestre de 2021.

De acordo com Sylvio Teixeira, executivo com experiência em empresas como Umbro e New Balance e hoje diretor geral da BR Sports, a ideia é contar com franquias nos modelos de quiosques exclusivos de cada marca, e, também, com lojas maiores onde as duas marcas serão comercializadas. ‘Tanto os quiosques de uma marca quanto a loja com as duas marcas são inovações no mercado de materiais esportivos”, destaca Teixeira.