Tom Zé faz show para comemorar um ano da plataforma #CulturaEmCasa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O projeto #CulturaEmCasa, da secretaria de Cultura de São Paulo, comemora um ano nesta quarta-feira com um show do cantor Tom Zé — que no ano passado fez a primeira live de sua carreira na plataforma.

Ao longo desses 12 meses, o espaço de apresentações online contou com o trabalho de 13 mil profissionais, e mais de 5,4 milhões de visualizações.