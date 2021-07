Tom Cavalcante acusa banco no Panamá de calote de 2,3 milhões de dólares

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ator e comediante Tom Cavalcante briga na Justiça para reaver cerca de 2,3 milhões de dólares que estariam em duas contas de sua titularidade em um banco no Panamá.

A defesa de Cavalcante diz que quase todos os recursos foram retirados do FPB Bank, sem sua autorização, no início de 2016, e transferidos para um fundo de investimentos em Belize.

Depois da ‘limpa’, teriam restado apenas cerca de 55 mil dólares no banco panamenho.

A instituição é conhecida por praticar lavagem de dinheiro — inclusive com nomes da Lava Jato envolvidos — e, por causa dos ‘rolos’, sofreu uma intervenção do Banco Central do Panamá em 2017.

Agora, o que os advogados de Cavalcante tentam como prioridade é emplacar um chamado ‘protesto interruptivo da prescrição’, que é quando o credor precisa de tempo num título de crédito que está prestes a ser prescrito.

Isso, porque o Código de Defesa do Consumidor determina como cinco anos o tempo máximo para reparação pelos danos relativos à prestação dos serviços, prazo este que já está para vencer.

A ação corre na Justiça brasileira, com pedido de cooperação jurídica internacional.