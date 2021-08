Toffoli suspende quebra de sigilo fiscal de Frederick Wassef na CPI

O ministro Dias Toffoli, do STF, acatou pedido da OAB no Distrito Federal e suspendeu a quebra do sigilo fiscal do advogado Frederick Wassef, que havia sido determinada pela CPI da Pandemia.

Na ação, a entidade afirma que o requerimento de quebra de sigilo foi aprovado sem qualquer fundamentação, acrescentando que Wassef nem sequer foi intimado a prestar esclarecimentos como testemunha na CPI.

A justificativa do requerimento aprovado pela CPI aponta uma possível interrelação de comportamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre diversas pessoas jurídicas e pessoas físicas, entre as quais o advogado Wassef.

Em sua decisão, o ministro Toffoli afirma que, ao menos nessa análise inicial, a determinação da CPI contém fundamentação mínima, não sendo cabível apontar seu acerto ou desacerto. Entretanto, segundo o ministro, há dois tópicos que não podem passar despercebidos: aextensão da medida, que parte de janeiro de 2016 até a data da aprovação do requerimento e o possível conflito com as prerrogativas dos advogados, reconhecidas na Constituição e no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/1994).