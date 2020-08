Toffoli pede informações ao STJ e PGR sobre situação de Witzel

O ministro Dias Toffoli deu 24 horas para que o STJ preste informações sobre a decisão que afastou Wilson Witzel do giverno do Rio de Janeiro por 180 dias.

O presidente do STF é o relator do pedido apresentado pela defesa de Witzel para suspender a decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ.

Toffoli também determinou que após a prestação de informações do STJ a Procuradoria-Geral da República seja ouvida também no prazo de 24 horas. A PGR é a autora da denúncia contra o governador.