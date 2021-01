TJ do Rio vai decidir destino do caso da ‘rachadinha’ de Flávio Bolsonaro

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, determinou que seja colocado em pauta, na próxima segunda-feira, o processo sobre a competência do julgamento do caso envolvendo o senador Flavio Bolsonaro.

Os desembargadores decidirão se o processo volta para a primeira instância ou continua no Órgão Especial. Esta será a primeira sessão do Órgão Especial do ano.

Flávio Bolsonaro é investigado sob a suspeita da prática de “rachadinhas” em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, quando era deputado estadual.