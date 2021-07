‘Tiraram Lula da cadeia pra ele ser presidente na fraude’, diz Bolsonaro

Depois de repetir a ladainha do voto impresso e acusar três ministros do STF de articularem contra a medida, no cercadinho do Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez a alegria dos fãs ao citar o provável adversário principal nas eleições do ano que vem.

“Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível, pra ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer”, declarou o presidente.

O grupo de apoiadores vibrou.

Na segunda-feira, no mesmo local, Bolsonaro já havia acusado o STF de livrar o petista de acusações com o objetivo de derrotá-lo nas urnas. O discurso está afiado.

“Tiraram o cara da cadeia, tornaram elegível para ser presidente na fraude. E a fraude é com esse sistema de votação que está aí. Então você pode ver as articulações para que não haja o voto impresso”, declarou, na ocasião.