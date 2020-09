Texto que liberar recurso para obras está travado na pasta de Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministros de Jair Bolsonaro reclamam que a equipe econômica vem reiteradamente travando ou atrapalhando negociações e acordos no Congresso. Uma das figuras centrais nesse processo, claro, é o secretário da Fazenda Waldery Rodrigues.

O projeto que remaneja recursos do orçamento para garantir a continuidade de obras da Infraestrutura, segurança hídrica e saneamento é um exemplo do descontentamento dos colegas de Paulo Guedes.

O texto está há três semanas na mesa de Waldery, apesar de já existir acordo com o Congresso em torno da matéria. Se a pasta de Guedes não mandar o texto ao Congresso logo, a área técnica do governo avalia que obras de infraestrutura e até a operação carro-pipa no Nordeste podem parar nas próximas semanas.