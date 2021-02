Tensão na fronteira do Brasil com o Peru envolve haitianos no Acre

A fronteira do Brasil com o Peru está fechada há um ano por causa do coronavírus. Ainda assim, dezenas de haitianos que estão acolhidos na cidade de Assis Brasil, no Acre, atravessaram nesta terça a divisa, sob a resistência de policiais do país vizinho.

Vídeos e fotos feitos por moradores mostram o momento em que os haitianos conseguiram atravessar a ponte que separa o Brasil do Peru, na cidade de Iñapira.

A polícia peruana teria agido com truculência e expulsou os haitianos. Essa situação vinha se desenhando. O governo do Acre fez alertas ao Itamaraty.

O prefeito de Assis Brasil, Professor Jerry, do PT, diz que o governo brasileiro não estava presente e teme que os haitianos, expulsos do Peru, estejam muito revoltados.

“As pessoas entraram (no Peru) mas em poucas horas o Exército peruano conteve todas elas e as expulsou. Elas (os haitianos) voltaram para a ponte (da divisa) e para os abrigos. Muitos estão machucados porque lá eles usam da força mesmo”, disse Jerry, num áudio enviado à deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC).

“E simplesmente não tivemos nenhum movimento por parte das forças federais, do Exército. Não deram as caras. Temos unicamente o reforço por parte do estado. E o problema ficou maior porque essas pessoas voltaram num clima de agressividade muito grande”, disse também o prefeito.