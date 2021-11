Temer terá jantar com empresários para falar de 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na próxima semana, o empresário Flávio Rocha vai abrir sua casa em São Paulo para 20 grandes empresários jantarem com o ex-presidente Michel Temer.

A turma vai se reunir em torno do ex-presidente para ouvir suas reflexões sobre o que sairá dessa confusão de nomes que se apresentam como presidenciáveis na terceira via.

Temer deve falar dos efeitos de uma chapa entre Lula e Geraldo Alckmin e, claro, de Sergio Moro.

A chegada do ex-juiz da Lava-Jato na disputa, com 11% nas pesquisas, é o que mais ferve na cabeça do empresariado.