Temer dá conselhos a Tarcísio de Freitas sobre entrar na política em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Discretamente, Tarcísio de Freitas foi a São Paulo para uma conversa particular com Michel Temer. O ministro queria os ensinamentos políticos do ex–presidente para, quem sabe, se lançar a governador em São Paulo.

Temer foi cuidadoso com o ministro de Jair Bolsonaro ao lembrar que a política paulista não é fácil para forasteiros (ele teria que mudar o título). E alertou que Freitas deveria refletir sobre os riscos de entrar na aventura apenas para dar um palanque ao presidente.