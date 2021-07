Temer discute nos bastidores viabilidade de Pacheco na terceira via

Cada vez mais procurado pelo universo político para dar conselhos sobre 2022, o ex-presidente Michel Temer tem conversado nos bastidores sobre a possibilidade de candidatura do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), como terceira via nas eleições presidenciais no ano que vem.

Ele se junta a um grupo de políticos que flerta com o senador mineiro. O Radar já mostrou que a possível candidatura de Pacheco é um sonho do PSD de Gilberto Kassab.

Temer recebeu recentemente para um almoço em São Paulo o deputado Luiz Fernando Faria (PP-MG), amigo pessoal de Pacheco. Eles discutiram a viabilidade da terceira via.

O derretimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro alimenta as esperanças de um candidato que corra por fora da disputa do chefe do Planalto com Lula. Temer não vê problemas no nome de Pacheco, mas avalia que ele precisaria se viabilizar primeiro.