Técnica com ozônio ‘nos países baixos’ segue fora dos planos da Saúde

Atento à moda do ozônio nos “países baixos” contra a Covid-19, o time de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde descarta qualquer possibilidade de o ministro vir a adotar um protocolo para o SUS nos moldes do que fez com a cloroquina.

A “técnica” do prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, deve ficar restrita aos moradores do belo balneário. Tudo pode mudar, claro, se Bolsonaro resolver obrigar o ministro adotar o método.