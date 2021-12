Teatro Rival recebe shows dos 10 anos do Festival Levada

O Teatro Rival Refit, tradicional casa de shows na região da Cinelândia, no centro do Rio, abrigará, desta quarta até o próximo sábado, as apresentações dos 10 anos do Festival Levada, que divulga talentos da música brasileira e prioriza a diversidade em suas edições.

O evento será no formato híbrido, com transmissão das apresentações ao vivo a partir das 20h30 pelo perfil do festival no Youtube.

A atração da noite desta quarta será banda goiana de indie rock Carne Doce, que participou da primeira edição do festival. Na quinta, a potiguar Juliana Linhares, vocalista da banda carioca Pietá, apresentará seu mais novo trabalho solo chamado “Nordeste Ficção”.

Na sexta será a vez da carioca Foli Griô Orquestra, que mistura o gênero afrobeat aos ritmos brasileiros. No sábado, já com ingressos presenciais esgotados, quem irá se apresentar é a banda baiana Maglore, de rock e MPB.

O festival é patrocinado pela Oi.