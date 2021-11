TCU vai apurar irregularidades no Enem após denúncias contra chefe do Inep

O Tribunal de Contas de União abriu processo para investigar suspeitas de irregularidades na gestão do Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação responsável por desenvolver e aplicar a prova do Enem. Na terça, deputados encaminharam pedido formal tribunal com denúncias sobre o presidente do instituto, Danilo Dupas.

Na semana passada, 37 servidores do Inep pediram exoneração de seus cargos ao mesmo tempo, gerando dúvidas com relação a possíveis ingerências na prova. Para piorar, o presidente Jair Bolsonaro declarou que agora o exame de vestibular “tem a cara do governo”. A primeira fase do Enem será realizada neste domingo.