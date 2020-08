TCU passa mais de dois anos pagando salário a servidora que morreu

Principal órgão de fiscalização das contas na máquina federal, o TCU é palco de uma constrangedora investigação do MPF.

Entre junho de 2010 e fevereiro de 2013, a Corte pagou religiosamente o salário de uma servidora já falecida.

Um gerente da agência do Banco do Brasil que funciona dentro do tribunal e uma mulher são investigados por terem recebido os salários da falecida sem que ninguém no TCU notasse.

Ao todo, a dupla teria colocado no bolso 766.772 reais em salários da ex-servidora. A investigação de improbidade administrativa que busca o ressarcimento aos cofres públicos foi aberta em Brasília no último dia 14 desse mês.