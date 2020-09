TCU deve abrir sindicância contra auditor que virou réu na Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Próxima presidente do TCU, a ministra Ana Arraes sinalizou nesta quarta-feira que irá pedir informações à Lava-Jato sobre o auditor Cristiano Rondon — que virou réu após ser denunciado pelo MPF por suposta participação no esquema de favorecimento do Sistema S.

A ministra, que atualmente é a corregedora do TCU, quer as informações para abrir uma sindicância e apurar o que existe de fato contra o servidor.

Segundo a denúncia, o auditor teria aceitado e recebido, “por pelo menos 67 vezes, quantias indevidas no valor total de R$ 827 mil para a prática de atos com infringência a dever funcional”.