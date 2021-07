TCU dá 10 dias para Saúde apresentar detalhes sobre o caso Covaxin

Responsável pela investigação do caso Covaxin no TCU, o ministro Benjamin Zymler pediu novas diligências no episódio que envolve a operação bilionária no Ministério da Saúde e deu 10 dias para que a pasta de Marcelo Queiroga envie novos detalhes sobre a negociação de imunizantes com a Precisa, atravessadora do negócio com uma empresa da Índia.

No despacho assinado nesta segunda, Zymler lista questionamentos que não foram respondidos corretamente pelo governo, como se foi realizado um gerenciamento de riscos na análise do contrato da Covaxin e se as investigações contra a Precisa Medicamentos chegaram ao conhecimento do ministério.

“Ao analisar a resposta, a unidade técnica verificou o não atendimento da diligência. Nesse contexto, alvitrou a reiteração da diligência ao Ministério da Saúde e o envio da memória ou ata da reunião ocorrida em 20/11/2020 entre a Covaxin e a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde”, registra o relator.

“Julgo adequado requerer ao Ministério da Saúde a remessa das seguintes informações e elementos, em acréscimo aos solicitados nas propostas anteriores: a) as razões pelas quais o valor da dose da vacina indiana Covaxin foi fixado em U$ 15,00, no acordo final celebrado com a fabricante e a sua representante no país, considerando a existência de uma proposta inicial de U$ 10,00, registrada na memória da reunião ocorrida no Ministério da Saúde em 20/11/2020; e b) cópia de todos os memorandos de entendimento e de todas as atas de reunião que trataram do assunto da aquisição do referido imunizante, desde as primeiras tratativas até o fechamento do ajuste”, segue o ministro.

Além dos 10 dias para que a Saúde apresente as informações solicitadas, o ministro deu 15 dias para que a CGU e a Anvisa também prestem contas de temas relacionados ao caso.

O TCU cobra da CGU o envio de “cópia integral dos documentos e informações produzidas e/ou obtidas no âmbito da investigação preliminar sumária tratando do Contrato 29/2021, firmado entre empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. e o Ministério da Saúde, para a aquisição da vacina Covaxin/BBV152, contra a Covid-19”.

Já da Anvisa, o tribunal solicita que o órgão “informe o resultado da análise do pedido de uso emergencial da vacina Covaxin ou a previsão de sua conclusão, se ainda não houver conclusão a respeito do referido pedido”.