TCU cria comissão para investigar bolsonarista que forjou relatórios

A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, criou nesta segunda a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta por auditores federais de controle externo, para investigar o caso envolvendo o auditor bolsonarista Alexandre Marques que forjou relatórios do tribunal com informações falsas sobre a pandemia.

Os servidores Márcio André Santos de Albuquerque, Frederico Julio Goepfert Junior e Pedro Ricardo Apolinario de Oliveira tocarão a investigação. O grupo terá 60 dias para concluir os trabalhos.