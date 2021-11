TCU cobra do Instituto Ronaldinho dívida de R$ 4,2 milhões com a União

O TCU condenou os responsáveis legais pelo Instituto Ronaldinho Gaúcho ao pagamento de 4,25 milhões de reais em dívidas com a União. A informação foi publicada no último dia 28 no Diário Oficial. O instituto que leva o nome do ex-jogador de futebol é uma entidade de filantropia que administrou nos idos dos anos 2010 um projeto social em Porto Alegre.

Segundo o tribunal, o débito decorre da falta de comprovação da “regular aplicação dos recursos” de um convênio firmado entre 2007 entre o Ministério da Justiça e a prefeitura de Porto Alegre, que financiou os chamados “Jogos Gaúchos de Verão”. O evento da ONG promovia competições de futebol e cursos de capacitação dos competidores e de seus pais.

A atuação do instituto, que fechou as portas em 2011, já foi objeto de investigação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e também de uma CPI na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre.