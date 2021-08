TCU aprova edital do leilão do 5G

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TCU aprovou nesta quarta-feira, por sete votos a um, o edital do leilão do 5G, previsto para ser realizado em outubro.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi às redes sociais comemorar o resultado e informou que o edital seguirá para a Anatel para ser publicado.

Faria agradeceu o trabalho dos ministros e dos técnicos do TCU, do ministério e da Agência Nacional de Telecomunicações. “Mais um passo para tornarmos o Brasil mais digital e conectado”, escreveu, concluindo com um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro pela “missão”.