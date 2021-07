TCU antecipa votação de leilão do 5G para 18 de agosto

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou nesta quarta que a sessão que vai analisar o relatório do leilão do 5G foi antecipado para 18 de agosto.

“Recebi um comunicado oficial do Raimundo Carneiro, ministro do TCU e relator do 5G. Ele fechou com a área técnica e vão entregar até 8 de agosto o relatório e o relator já agendou para 18 de agosto a votação do relatório”, publicou Faria no Twitter.