Tatto espera telefonema de Boulos e deve declarar apoio hoje

Jilmar Tatto jogou a toalha e espera para as próximas horas um telefonema de Guilherme Boulos, provável adversário de Bruno Covas no segundo turno.

O comando da campanha do petista dá como certa a pesquisa boca de urna, em que Covas aparece em primeiro, com 33%, e Boulos em segundo, com 25%. Tatto figurou com 8%.

A tendência é que Tatto declare apoio a Boulos ainda hoje, possivelmente, antes da contagem final dos votos.