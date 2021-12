Tarcísio se diz feliz com resultados de pesquisas ao governo de São Paulo

Questionado nesta terça-feira sobre a sua candidatura ao governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas disse que tem conversado sobre a empreitada com o presidente Jair Bolsonaro, mas que está focado na agenda da sua pasta, como a aprovação do Marco Legal das Ferrovias pela Câmara e a possível votação da BR do Mar, logo mais.

“Mas tudo no seu tempo”, comentou, durante almoço de confraternização da Frente Parlamentar do Empreendorismo, que reuniu dezenas de parlamentares em Brasília.

Sobre se tem vontade de ser governador, ele respondeu que nunca pensou em ser ministro, por exemplo.

Mas quando um repórter comentou que as primeiras pesquisas lhe favorecem — referência ao levantamento Ipespe/Valor Econômico, divulgado no começo do mês em que Tarcísio apareceu com 8%, 10% e 13%, em três cenários diferentes —, o ministro admitiu ter ficado feliz.

“Eu fiquei feliz, porque mostra um reconhecimento, um conhecimento que eu mesmo não esperava que tivesse. Então, toda vez que vem, o reconhecimento sempre te motiva, sempre”.