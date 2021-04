Tarcísio denuncia lobby privado contra o projeto da Ferrogrão

Tarcísio de Freitas, o chefe da Infraestrutura, está numa batalha pesada com o setor privado para garantir a construção da Ferrogrão, uma ferrovia que abrirá os portos do Norte para a safra de grãos do Mato Grosso.

A construção da Ferrogrão, diz Tarcísio, reorganizará toda a infraestrutura do setor, que hoje lucra mandando a safra aos portos do Sudeste por meio de estradas e linhas ferroviárias exploradas pela iniciativa privada.

“A questão da Ferrogrão não tem nada a ver com o meio ambiente. Isso é uma cortina de fumaça. A grande questão da ferrovia é que ela será o maior regulador de tarifa do Brasil. Aqueles que vão competir com a Ferrogrão não querem isso”, diz Tarcísio sem nominar as empresas “que não querem”.

Sobre as críticas de que a ferrovia poderia impactar negativamente o meio ambiente, o ministro soltou o verbo numa live na última sexta.

“É muito fácil usar o discurso ambiental contra uma ferrovia. O que é um absoluto contrassenso. Como é que uma ferrovia não é um negócio sustentável? Só no Brasil”, ironizou o ministro da Infraestrutura. “Há uma utilização de inocentes úteis para barrar o projeto de uma ferrovia que vai ser transformadora para a nossa logística”, complementou Freitas.