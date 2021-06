Tarcísio de Freitas prepara leilão da Dutra, ‘o maior da história’

Tarcísio de Freitas finaliza os detalhes do maior leilão rodoviário do país: a concessão da Dutra, um negócio estimado em 14,5 bilhões de reais em investimentos ao longo de 30 anos.

Marcada para julho, a disputa será sangrenta (e lucrativa para o governo) entre as concessionárias rodoviárias de dentro e fora do país.

O leilão será por menor tarifa oferecida pelas concorrentes e a maior outorga será o critério de desempate.

A concessão do trecho rodoviário é disputada no mercado por ligar as duas maiores regiões metropolitanas do país: São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, faz parte da principal ligação entre Nordeste e Sul, cortando 34 cidades.