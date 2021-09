Tanques, helicópteros, aviões… O pirotécnico 7 de setembro de Bolsonaro

A pandemia tirou de Jair Bolsonaro o gostinho de lotar a Esplanada dos Ministérios para promover o desfile de 7 de setembro.

Como os militares adotaram a prudência diante da variante Delta, o presidente vai promover uma cerimônia menor na frente do Palácio da Alvorada. Se não terá volume de público e de militares, o evento de Bolsonaro ganhará em pirotecnia.

Além da exposição de blindados do Exército e até de uma unidade do Sistema Astros, um lançador de foguetes de longo alcance, o evento contará com um inusitado exercício da Marinha com helicópteros simulando uma ação de resgate com pouso no gramado do Alvorada.

Paraquedistas também despencarão do céu, que ainda terá o tradicional show da esquadrilha da fumaça. Todos os ministros do governo estarão presentes. Bolsonaro, claro, fará um discurso.